Suasana Hangat Warnai Konser Intimate Craig David di KYRO Jakarta

Selasa, 16 Desember 2025 – 16:31 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Musisi R&B dan garage asal Inggris, Craig David menyapa penggemarnya di Jakarta, melalui konser eksklusif dengan format intim di KYRO Jakarta, Pacific Place, SCBD, Jakarta, Sabtu (13/12).

Konser ini menghadirkan pengalaman berbeda dibandingkan pertunjukan berskala besar.

Dengan kapasitas terbatas dan jarak yang dekat antara artis dan penonton, suasana pertunjukan terasa lebih personal dan eksklusif.

KYRO Jakarta sendiri dikenal sebagai venue bespoke dine & lounge yang menggabungkan konsep musik, kuliner, dan atmosfer premium.

Brand & Marketing Manager KYRO, Elvo Lansefo mengatakan bahwa konser ini merupakan bagian dari visi KYRO dalam menghadirkan pengalaman hiburan yang lebih personal bagi para penikmat musik.

"Kami ingin para tamu benar-benar merasakan kedekatan dengan artis dalam suasana yang hangat dan premium,” kata Elvo dalam keterangannya, Selasa (16/12).

Dalam penampilannya, Craig David membawakan sejumlah lagu hits yang telah melekat di benak penggemar sejak awal 2000-an seperti 7 Days, Fill Me In, hingga Insomnia.