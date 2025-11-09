Suasana Haru Mengiringi Pemakaman Jenazah Reno di TPU Putat Gede Surabaya

jpnn.com, SURABAYA - Suasana haru mengiringi pemakaman Reno Syahputra Dewo, salah satu demonstran hilang yang jasadnya ditemukan tinggal kerangka tulang di Gedung ACC Kwitang, Jakarta Pusat.

Reno dimakankan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Putat Gede, Sawahan, Surabaya, Minggu (9/11) sekitar pukul 10.30 WIB.

Tangis pecah saat jenazah hendak diturunkan ke liang lahat. Sang ibunda tak mampu menahan kesedihan melepas kepergian putranya.

Paman Reno, Yemmy Yunianto mengatakan seluruh proses pemakaman ponakanya itu berjalan lancar tanpa hambatan. Menurutnya, hal ini tidak lepas dari doa masyarakat.

“Sampai pada pemakaman hari ini, semuanya berjalan dengan lancar tidak ada kendala satu apapun juga. Mungkin berkat doa dari teman-teman, doa dari sahabat-sahabat Reno bahkan rekan-rekan dari media juga,” kata Yemmy.

Mewakil keluarga, Yemmy mengucapkan terima kasih kepada institusi kepolisian yang telah mengawal kasus ini dari Agustus hinggah dikebumikan.

“Saya mengucapkan banyak-banyak terjma kasih pada institusi polisi yg sudah mengawal kasus hilangnya ponakan saya dari bulan agustus sampai diketemukan sampek dikebumikan sampai hari ini,” jelasnya.

Yemmy menyampaikan keluarga sudah menerima kepergian Reno dan berharap dia mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa.