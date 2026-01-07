Suasana Latihan Perdana Persebaya Bersama Bernardo Tavares

jpnn.com - SURABAYA - Bintang Persebaya Surabaya Bruno Moreira bergairah menyambut kepemimpinan pelatih baru Bernardo Tavares.

Menurut Bruno, kehadiran pelatih baru memberikan motivasi tambahan bagi seluruh pemain.

Dia menilai sesi latihan di bawah arahan Bernardo Tavares berjalan intens dan detail.

“Kami menyambut pelatih baru dengan antusias. Latihannya sangat menuntut fokus dan kerja keras. Ini bagus untuk tim karena kami ingin terus berkembang,” ujar Bruno.

Kapten Persebaya itu lalu menyinggung soal Malut United, tim yang akan dihadapi pada pekan ke-17.

"Kami tahu Malut United adalah tim yang kuat dan konsisten. Mereka punya pemain berpengalaman dan tidak mudah dikalahkan. Kami harus bekerja keras sejak menit pertama,” kata Bruno.