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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Suasana Munas NU Penuh Keakraban, Gus Ma’shum: Adab Jadi Penuntut Musyawarah

Senin, 22 Juni 2026 – 00:59 WIB
Suasana Munas NU Penuh Keakraban, Gus Ma’shum: Adab Jadi Penuntut Musyawarah - JPNN.COM
Nahdatul Ulama. Ilustrasi: nu.or.id

jpnn.com, KEDIRI - Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Ma’shum Faqih menyebut acara pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Al Falah Ploso, Kediri, pada 20-22 Juni 2026, berlangsung guyub dan penuh kekeluargaan.

“Alhamdulillah, suasana pembukaan Munas dan Konbes NU sangat hangat dan penuh keakraban," kata Ma’shum kepada awak media, Minggu (21/6).

Anggota Majelis Masyayikh Pondok Pesantren Langitan, Widang, Tuban itu menilai suasana guyub menegaskan bahwa adab tetap menjadi penuntun utama dalam setiap musyawarah di NU.

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"Inilah wajah NU yang sesungguhnya, di mana adab selalu menjadi penuntun dalam bermusyawarah,” ujar Gus Ma’shum sapaaan Ma’shum Faqih.

Selesai pembukaan, acara dilanjutkan pleno tata tertib Munas dan Konbes NU.

Setelah itu penyampaian capaian PBNU dihadapkan peserta dari PWNU seluruh Indonesia. 

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Gus Ma'shum menyebut kegiatan Munas dan Konbes NU selanjutnya diisi dengan sidang bahtsul masail dan komisi-komisi.

Dia mengatakan perbedaan pandangan menjadi bagian yang wajar dalam organisasi besar. 

Wasekjen PBNU Ma’shum Faqih menyebut tradisi pesantren mengajarkan bahwa setiap musyawarah harus dilandasi sikap menghormati.

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TAGS   PBNU  Nahdlatul Ulama  Rapat pleno  pondok pesantren 
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