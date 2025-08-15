Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Suasana Rumah Duka Mpok Alpa, Artis Ternama Ikut Melayat

Jumat, 15 Agustus 2025 – 12:34 WIB
Suasana rumah duka Nina Carolina alias Mpok Alpa. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Jenazah komedian sekaligus pelawak Nina Carolina atau lebih dikenal dengan Mpok Alpa, telah tiba di rumah duka yang terletak di kawasan Ciganjur, Jakarta Selatan

Suasana rumah duka Mpok Alpa mulai dipadati para pelayat yang ingin memberikan doa terakhir kepada almarhumah.

Para pelayat yang hadir di rumah duka Mpok Alpa mulai memadati area sekitar rumah, bergantian mendoakan almarhumah.

Sejumlah selebritas Tanah Air juga terlihat hadir melayat, menunjukkan rasa duka yang mendalam atas kepergian Mpok Alpa.

Adapun di antaranya para selebritas yang hadir melayat, terlihat Ayu Ting Ting, Raffi Ahmad, Irfan Hakim, Asri Welas, dan banyak lainnya.

Kehadiran para pelayat dari berbagai kalangan menunjukkan betapa Mpok Alpa dicintai dan dihargai oleh banyak orang.

Mpok Alpa dikenal sebagai sosok yang ceria, ramah, dan selalu menghibur. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, sahabat, dan para penggemarnya.

Kepergian Mpok Alpa menjadi kehilangan besar bagi dunia hiburan Tanah Air. 

