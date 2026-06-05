Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Suasana Rumah Silmy Karim yang Digeledah KPK, Ada Personel Bersenjata

Jumat, 05 Juni 2026 – 17:00 WIB
Suasana Rumah Silmy Karim yang Digeledah KPK, Ada Personel Bersenjata - JPNN.COM
Personel Brimob berjaga di depan kediaman mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, saat penyidik KPK melakukan penggeledahan, Jumat (5/6/2026). ANTARA/Fath Putra Mulya

jpnn.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim di Jakarta, Jumat (5/6/2026).

KPK meyakini ada bukti tambahan dari penggeledahan kediaman Silmy yang jadi tersangka kasus dugaan pemerasan di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Suasana Rumah Silmy Karim yang Digeledah KPK, Ada Personel BersenjataPenyidik KPK menggeledah kediaman mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (5/6/2026). ANTARA/Fath Putra Mulya

Baca Juga:

"KPK meyakini dalam penggeledahan ini ada bukti-bukti tambahan yang dibutuhkan penyidik untuk membantu mengungkap perkara ini menjadi terang," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Adapun penyidik KPK tengah menggeledah kediaman Silmy yang berlokasi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Penyidik komisi antirasuah tiba di lokasi pada pukul 13.46 WIB. Penggeledahan itu mendapat pengawalan aparat bersenjata laras panjang.

Baca Juga:

Penyidik yang mengenakan rompi khas KPK lantas masuk ke dalam rumah Silmy melalui garasi untuk kemudian melakukan penggeledahan. Beberapa di antara penyidik itu tampak menggeret koper.

"Pascakemarin KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam penyidikan perkara ini, hari ini tim langsung melakukan penggeledahan di rumah salah satu tersangka, yaitu SK," kata Budi.

Penyidik KPK menggeledah rumah mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim di Jakarta, Jumat (5/6/2026). Lihat suasananya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Silmy Karim  rumah silmy karim  digeledah  KPK  Imigrasi  pemerasan  OTT KPK 
BERITA SILMY KARIM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp