Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Subaru BRZ Time Attack Special, Mobil Sport yang Bisa Dipakai Harian

Senin, 29 September 2025 – 13:37 WIB
Subaru BRZ Time Attack Special, Mobil Sport yang Bisa Dipakai Harian - JPNN.COM
Subaru resmi meluncurkan sekaligus menjual edisi khusus BRZ Time Attack di Indonesia pada Senin (29/9). Foto (ANTARA/Subaru Indonesia)

jpnn.com, JAKARTA - Subaru resmi meluncurkan sekaligus menjual edisi khusus BRZ Time Attack di Indonesia pada Senin (29/9).

Mobil yang hadir di kelas sport car itu hadir dengan aura balap.

Meski begitu, Subaru merancang mobil tersebut bisa dibuat harian untuk konsumen di tanah air.

Baca Juga:

CEO Subaru Indonesia Arie Christopher mengatakan pihaknya menghadirkan sebuah sports car yang bisa dipakai harian.

"BRZ Time Attack Special siap memberi senyum adrenalin di sirkuit," kata Arie Christopher sebagaimana dikutip dalam siaran pers Subaru pada Minggu (28/9).

Subaru Indonesia menghadirkan Subaru BRZ Time Attack Special bekerja sama dengan Max Motorsport.

Baca Juga:

Pendiri ???????Max Motorsport Yahya Adi Nugroho mengatakan kendaraan itu lahir dari pengalaman nyata di lintasan balap dan menggunakan komponen-komponen yang telah teruji dalam kompetisi, tetapi tetap nyaman dikendarai di jalan raya.

"Bagi kami, Subaru BRZ Time Attack Special bukan sekadar produk, melainkan sebuah pintu masuk menuju pengalaman motorsport yang lebih dekat, lebih personal, dan lebih inklusif," katanya.???????

Subaru resmi meluncurkan sekaligus menjual edisi khusus BRZ Time Attack di Indonesia pada Senin (29/9).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Subaru BRZ Time Attack  Mobil sport   Subaru Indonesia  Max Motorsport 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp