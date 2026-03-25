Subaru Menyiapkan SUV Listrik Terbaru, Ini Bocorannya

JPNN.com - Otomotif - Mobil

Rabu, 25 Maret 2026 – 06:05 WIB
Subaru siapkan SUV listrik di pameran otomotif New York. Foto: subaru

jpnn.com - Subaru bersiap memperkenalkan amunisi baru di segmen SUV listrik. Mereka bakal memamerkannya di New York International Auto Show 2026 pada awal April mendatang.

Kehadiran model ini menandai langkah lanjutan Subaru dalam memperluas lini kendaraan listriknya.

Sebelumnya, mereka sudah lebih dulu menghadirkan Subaru Solterra, Subaru Uncharted, dan Subaru Trailseeker.

SUV terbaru itu akan menjadi model listrik keempat sekaligus yang paling bertenaga di keluarga tersebut.

Meski detail resmi masih minim, Subaru memberi sedikit gambaran soal performanya.

SUV anyar tersebut diklaim mampu menyemburkan tenaga hingga 420 daya kuda, angka yang melampaui para pendahulunya.

Sebagai perbandingan, Solterra hanya menghasilkan 338 dk, Uncharted 224 dk, dan Trailseeker 381 dk.

Tak hanya soal tenaga, identitas khas Subaru tetap dipertahankan. Sistem Symmetrical All-Wheel Drive diyakini tetap hadir, menjanjikan kestabilan dan traksi optimal.

