Subsidi BBM Seharusnya Menyasar Angkutan Umum & Motor

jpnn.com, JAKARTA - Negosiasi antara Amerika Serikat (AS) dan Iran mencapai kesepakatan, akibatnya berdampak pada krisis berkepanjangan di Selat Hormuz.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai pemerintah perlu mengevaluasi kembali postur anggaran energi dalam APBN.

“Sangat perlu (evaluasi anggaran), terutama terkait harga BBM dan LPG non-subsidi, dan volume BBM/LPG subsidi perlu disesuaikan dengan kemampuan fiskal kita,” kata dia di Jakarta, Selasa (14/4).

Wijayanto mengaku langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menjamin BBM subsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir 2026 dinilai tepat.

Meski demikian, Wijayanto menekankan perlunya perbaikan dalam penyaluran subsidi agar lebih tepat sasaran.

Misalnya, kata dia, subsidi BBM hanya diperuntukan untuk angkutan umum dan motor saja.

“Ide yang pantas untuk dijalankan adalah bensin subsidi hanya untuk motor dan kendaraan umum, lalu solar subsidi hanya untuk kendaraan umum. Langkah ini, selain akan menghemat juga akan mempermudah pengawasan di lapangan,” jelasnya.

Wijayanto mengatakan harga minyak Brent masih berpotensi terus meningkat hingga menembus level lebih USD 100 per barel apabila ketegangan kedua negara berlanjut.