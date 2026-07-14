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JPNN.com - Ekonomi

Subsidi Harga BBM Kapal 30–200 GT untuk Nelayan Pakai Dana BPDP

Selasa, 14 Juli 2026 – 19:30 WIB
Subsidi Harga BBM Kapal 30–200 GT untuk Nelayan Pakai Dana BPDP - JPNN.COM
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan subsidi harga bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan pengusaha yang memiliki kapal berukuran 30 GT hingga 200 GT akan menggunakan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).

Untuk itu, pembiayaan tersebut disebut tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Ini semua dalam rangka memberikan kepastian bagi saudara-saudara kita pelaku usaha di sektor perikanan. Memang harganya sangat tinggi sekarang,” ucap Bahlil.

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“Dengan harga Rp15.000, diharapkan dapat membantu operasional nelayan yang memiliki kapal berukuran 30 GT ke atas," lanjutnya.

Bahlil juga memastikan Kementerian ESDM segera menindaklanjuti arahan Presiden melalui penerbitan surat keputusan. Mengenai pembiayaan subsidi, Bahlil menegaskan tidak bersumber dari APBN.

"Terkait dengan subsidi, tadi Pak Menko menyampaikan berasal dari BPDP, jadi tidak menggunakan APBN. Kita pakai dana dari BPDP," kata dia.

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Agar penyalurannya tepat sasaran, pemerintah akan berkoordinasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan dalam menentukan titik-titik distribusi.

“Supaya niat baik pemerintah untuk membantu nelayan tidak disalahgunakan. Ini yang akan kita jaga agar implementasinya berjalan dengan baik, dan tentu saja semuanya atas arahan dan perintah Bapak Presiden," tambah Bahlil.

Bahlil Lahadalia mengatakan subsidi harga BBM bagi nelayan pengusaha yang memiliki kapal berukuran 30 GT hingga 200 GT akan menggunakan dana BPDP

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TAGS   subsidi  Harga BBM  Kapal 30–200 GT  dana BPDP  Bahlil  Bahlil Lahadalia  nelayan 
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