Subsidi Kendaraan Listrik Dinilai Krusial bagi Transisi Energi Nasional

Jumat, 08 Mei 2026 – 11:17 WIB
Ilustrasi kendaraan listrik. Foto doc for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo), Moeldoko menyatakan subsidi untuk kendaraan listrik (EV) masih sangat diperlukan guna mempercepat proses transisi energi nasional.

Dia menilai dukungan pemerintah dalam bentuk insentif bagian kunci utama dalam mendorong adopsi kendaraan ramah lingkungan.

Menurutnya, pemberian insentif berperan krusial dalam mendorong minat masyarakat untuk beralih dari kendaraan konvensional berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik.

Faktor itu dianggap vital untuk mencapai target pemerintah dalam mengurangi emisi karbon dan ketergantungan pada BBM.

Mengenai besaran nominal subsidi, pria dua anak itu menyatakan hal itu tidak menjadi fokus utama asosiasi.

Dia menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai angka insentif kepada pihak pemerintah sebagai pemegang otoritas

"Sebenarnya itu tidak bisa ditentukan oleh nominal ya karena itu otoritas ada pemerintah," kata Moeldoko di Sentul, Bogor, baru-baru ini.

Dia mengemukakan insentif baru layak dipertimbangkan untuk dikurangi setelah populasi kendaraan listrik mencapai angka tertentu.

Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) menyatakan subsidi untuk kendaraan listrik (EV) mempercepat proses transisi energi nasional.

TAGS   subsidi kendaraan listrik  transisi energi  Moeldoko  periklindo 
