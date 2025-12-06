Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi

Subsidi Salah Sasaran, Menkeu Purbaya Janji Rombak Skema Penyaluran

Sabtu, 06 Desember 2025 – 00:00 WIB
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. Foto : Ricardo
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. Foto : Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah akan melakukan evaluasi terkait mekanisme penyaluran subsidi di Indonesia.

Langkah tersebut diambil setelah ada temuan sejumlah kendala di lapangan yang membuat subsidi tidak berjalan efektif.

Purbaya mengungkapkan terdapat kelemahan dari sisi perancangan atau desain penyaluran subsidi itu sendiri.

Baca Juga:

"Jadi, kami analisa dan lihat-lihat ternyata ada beberapa kendala dalam hal penyaluran subsidi, dari sisi desainnya juga ada," ujar Purbaya di kantor Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (4/12).

Salah satu temuan utama dari evaluasi tersebut yakni ketidaktepatan sasaran penerima manfaat.

Purbaya menyoroti masih banyaknya kalangan masyarakat mampu yang menikmati bantuan negara tersebut.

Baca Juga:

Kondisi ini dinilai tidak ideal karena anggaran subsidi seharusnya diprioritaskan untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

"Jadi, kami lihat masih ada orang yang relatif kaya atau kaya, super kaya kalau di Indonesia mungkin, yang masih mendapat subsidi," katanya menjelaskan.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah akan melakukan evaluasi terkait mekanisme penyaluran subsidi di Indonesia.

Menkeu Purbaya  subsidi  Purbaya Yudhi Sadewa  Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa 
