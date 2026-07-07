Sudah 3 Orang Diperiksa terkait Dugaan Suap Program MBG di Pamekasan

jpnn.com - PAMEKASAN - Aparat kepolisian Polres Pamekasan memeriksa tiga orang terkait kasus dugaan suap dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kasus tersebut diduga melibatkan Koordinator Wilayah (Korwil) Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Pamekasan.

"Tiga orang yang telah kami periksa ialah dua orang dari pihak pelapor, yakni dari Forum Mahasiswa dan Masyarakat Revolusi (Formaasi) serta Tim Pencari Fakta Nusantara (TPF-N) dan satu orang dari pihak terlapor, yakni Korwil BGN Kabupaten Pamekasan," kata Kasi Humas Polres Pamekasan Ipda Yoni Evan Pratama dalam keterangan pers kepada media di Pamekasan, Jawa Timur, Senin (6/7).

Kasus dugaan suap kasus MBG di Kabupaten Pamekasan ini diselidiki tim Reskrim Polres Pamekasan atas laporan masyarakat yang menyebutkan telah terjadi praktik suap dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh koordinator wilayah Badan Gizi Nasional Kabupaten Pamekasan.

Dalam laporan yang disampaikan oleh komunitas masyarakat yang mennamakan diri Formaasi dan TPF-N itu mengatakan bahwa Korwil MBG Kabupaten Pamekasan telah melakukan beberapa jenis dugaan pelanggaran hukum.

Di antaranya praktik suap gratifikasi selama menjabat sebagai Korwil MBG Kabupaten Pamekasan, pelanggaran etik dengan rangkap jabatan, pembangunan infrastruktur dapur MBG ilegal karena tidak dilengkapi dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), serta dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam penentuan titik koordinat pembangunan dapur MBG.

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"Saat ini kami sedang mengagendakan pemanggilan kepada semua kepala dapur MBG yang ada di Kabupaten Pamekasan untuk melengkapi penyelidikan," katanya.

Evan juga meminta masyarakat tenang dan mempercayakan penanganan kasus tersebut kepada polisi.