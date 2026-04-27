JPNN.com - Daerah

Sudah Banyak Warga Budui Digigit Ular Berbisa, Terbaru Arsunah dan Rani

Senin, 27 April 2026 – 04:12 WIB
Arsunah, seorang warga Badui di pedalaman Kabupaten Lebak, Banten dirujuk ke RSUD Adjidarmo Rangkasbitung karena tangan bagian kiri digigit ular berbisa dan kini ditangani tenaga medis. Foto: ANTARA/HO-SRI

jpnn.com - LEBAK – Arsunah (25) dan Rani (30), keduanya warga Badui, digigit ular berbisa.

Sukarelawan Sahabat Relawan Indonesia (SRI) membantu menyelamatkan keduanya, di mana saat ini mereka masih dalam perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Adjidarmo Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten.

"Warga Badui korban gigitan ular jenis ular tanah masih dalam penanganan medis," kata Koordinator SRI Muhammad Arif Kirdiat dalam keterangan di Lebak, Minggu (26/4).

Baca Juga:

Kedua warga Badui korban gigitan ular tanah tersebut bernama Arsunah (25) warga Ciranji Pasir dan Rani (30) warga Gerendeng Desa Kanekes Kabupaten Lebak.

Saat ini, kedua orang tersebut masih dalam penanganan medis RSUD Adjidarmo Rangkasbitung.

Warga di kawasan permukiman Badui tengah memasuki musim panen dan mereka melakukan pembersihan di ladang - ladang huma.

Baca Juga:

Terdapat populasi ular yang mematikan bersembunyi di daun-daun kering hingga tumpukan kayu bakar.

Arif mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan puskesmas setempat. Lantaran keduanya dirujuk ke rumah sakit, maka relawan langsung mendampingi korban untuk mendapatkan penanganan medis.

Sejak Januari hingga April 2026, sudah banyak warga Badui, Kabupaten Lebak, Banten, digigit ular berbisa.

BERITA BADUI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
