Sudah berlatih pascacedera, Alexander Isak segera kembali bermain untuk Liverpool.

jpnn.com - JAKARTA - Penyerang Liverpool Alexander Isak sudah kembali berlatih pascacedera dan segera bermain untuk The Reds.

Menurut Pelatih Liverpool Arne Slot, Isak kian dekat untuk kembali bermain setelah sang penyerang sudah berlatih pascacedera yang dialami.

Hanya saja, Isak masih belum tersedia untuk dua laga Liverpool sebelum jeda internasional Maret 2026, yaitu saat menjamu Galatasaray pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions, Kamis (19/3) dini hari WIB di Stadion Anfield dan saat menghadapi laga tandang versus Brighton & Hove Albion, Sabtu (21/3).

“Selama belum berlatih bersama tim, anda belum siap untuk bermain,” ungkap Slot, dikutip dari laman resmi Liverpool, Rabu (18/3).

Isak menderita cedera parah pada akhir tahun lalu sesaat setelah mencetak gol keduanya untuk The Reds dalam kemenangan 2-1 melawan Tottenham Hotspur di Stadion Tottenham Hotpurs. Cedera ini telah membuat striker asal Swedia itu melewatkan 20 pertandingan bersama Liverpool di semua kompetisi.

"Jika anda selama berbulan-bulan hanya menjalani sesi individu, merupakan langkah besar ketika berlatih bersama tim. Saat anda berlatih bersama tim itu juga merupakan langkah besar untuk bermain pada intensitas liga atau intensitas Liga Champions,” ungkap Slot.

Juru taktik berkebangsaan Belanda itu juga memberikan kabar terbaru soal ketersediaan Ibrahima Konate menjelang laga leg kedua kontra Galatasaray.

Konate tampil untuk leg pertama pekan lalu saat Liverpool kalah 0-1 di Istanbul, Turki, tetapi dia tak diturunkan Slot saat The Reds ditahan imbang 1-1 melawan Tottenham.