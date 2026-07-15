Sudah Diputuskan, Menkeu Purbaya Sebut Pengambilalihan KCIC Tinggal Tunggu Administrasi

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan proses pengambilalihan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) oleh pemerintah sudah diputuskan dan kini memasuki tahap finalisasi administrasi

Ia menyebut keputusan mengenai pengalihan pengelolaan KCIC pada dasarnya telah diambil. Saat ini pemerintah hanya menyelesaikan tahapan administrasi sebelum proses tersebut dapat direalisasikan.

"Ini lagi proses administrasinya. Itu udah diputusin, sebenarnya udah putus tinggal proses administrasinya sedang berjalan. Begitu Danantara-nya kita clear, udah selesai. Nanti baru kita lapor lagi ke Presiden," ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Purbaya menyampaikan KCIC nantinya akan diserahkan dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) kepada dirinya sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Lebih lanjut, Purbaya menegaskan penyelesaian KCIC tidak harus menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan skema pembiayaan lain melalui berbagai instrumen yang dimiliki.

"KCIC-nya kan sekarang masih di Danantara, nanti akan diserahkan ke saya karena kan perintah Pak Presiden kita yang beresin gitu. Tapi nggak harus APBN kepakai, saya punya skema tertentu di mana ada tools-tools, vehicle-vehicle kita di luar yang sekarang ada bisa menangani KCIC," terangnya.

Meski demikian, Purbaya belum bisa memberikan informasi lebih rinci lantaran proses penyerahan KCIC belum rampung.

Ia juga membantah adanya kemungkinan KCIC akan dikelola dalam bentuk Badan Layanan Umum (BLU).