JPNN.com - Daerah

Sudah Jatuh Tertimpa Tangga Pula, Rizky jadi Korban Begal Malah Dikeroyok Warga

Jumat, 08 Mei 2026 – 14:22 WIB
Rizky Ramadhan Anwari (28 tahun), korban begal yang justru dikeroyok massa di Jalan Babakan Ciparay, Kota Bandung. Foto: sources for JPNN

jpnn.com, BANDUNG - Kisah pilu dialami seorang pemuda atas nama Rizky Ramadhan Anwari (28 tahun), korban begal yang justru dikeroyok massa oleh warga di Jalan Babakan Ciparay, Kota Bandung.

Insiden itu terjadi pada Rabu (7/5) malam, ketika Rizky baru pulang mengantarkan pacarnya.

Setibanya di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di dekat Terminal Leuwipanjang, dia dihampiri oleh pelaku yang berjumlah tiga orang.

Para pelaku ini memakai penutup wajah dan mengaku sebagai anggota polisi.

Korban kemudian diminta menyerahkan ponselnya untuk diperiksa, tetapi korban menolak.

Hal itu membuat para pelaku marah dan menuduh korban menggunakan narkoba. Korban pun diminta oleh para pelaku untuk dilakukan tes urine di wilayah Sukajadi.

"Saya harus ikut sama dia. Dibawa ke arah Polsek Sukajadi," kata Rizky saat ditemui di Bandung, Jumat (8/5).

Karena Rizky tidak merasa menggunakan narkoba, korban kemudian menuruti permintaan pelaku. Motor korban dibawa oleh pelaku.

Rizky jadi korban begal berkedok polisi di Bandung. Ironisnya, dia malah dikeroyok warga setelah diteriaki sebagai begal oleh pelaku.

