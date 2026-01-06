Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Sudah Lama Resah, Petani Kopi di Lereng Ijen Butuh Ketenangan

Selasa, 06 Januari 2026 – 21:46 WIB
Ribuan pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara XII (SPBUN NXII) mendatangi Kantor Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Foto: dok SPBUN NXII

jpnn.com, JAKARTA - Ribuan pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara XII (SPBUN NXII) mendatangi Kantor Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

Dengan aksi damai, mereka menyuarakan kekecewaan atas konflik berkepanjangan di kawasan Kebun Java Coffee Estate (JCE) dan Kebun Blawan, kawasan perkebunan kopi negara di bawah pengelolaan PTPN yang berada di sekitar Ijen.

Ketua SPBUN NXII, Bramantyo menyatakan aksi tersebut bukan sekadar tuntutan normatif. 

Aksi itu menjadi potret kelelahan psikologis para pekerja yang sejak September 2023 bekerja dalam bayang-bayang ketidakpastian hukum, intimidasi, dan ancaman keselamatan.

“Kami hanya ingin bekerja dengan tenang,” kata Bramantyo, di hadapan massa. 

Bagi ribuan pekerja Perkebunan Nusantara, kebun kopi bukan sekadar hamparan tanaman, tetapi sumber penghidupan, ruang hidup, sekaligus masa depan keluarga mereka.

Selasa (6/1), kegelisahan itu pun memuncak.

“Konflik ini sudah terlalu lama dibiarkan. Dampaknya kami rasakan setiap hari, bukan hanya pada pekerjaan, tetapi juga pada keluarga kami.”

Ribuan pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara XII (SPBUN NXII) mendatangi Kantor Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

