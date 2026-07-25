Sudah Larut Malam jadi Alasan Febrie Enggak Pakai Rompi, yaelah

jpnn.com - JAKARTA – Seusai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Jumat (24/7), Febrie Adriansyah ditahan setelah statusnya naik jadi tersangka dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Kejagung mengungkapkan alasan mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) itu tidak memakai rompi tahanan kejaksaan.

Koordinator Tim 9 sekaligus Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Rudi Margono di Gedung Utama Kejagung, Jakarta, Jumat, mengatakan pihaknya terburu-buru sehingga tidak sempat memakaikan rompi kepada Febrie.

“Kalau masalah rompi, tadi mohon maaf, karena buru-buru, juga sudah malam, ya,” katanya.

Berdasarkan pantauan ANTARA, Febrie keluar dari Gedung Utama Kejagung, Jakarta, pada sekitar pukul 23.00 WIB usai menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 10 jam.

Saat keluar, Febrie tampak mengenakan pakaian batik berwarna abu-abu. Tangannya juga tampak tidak diborgol.

Febrie kemudian dibawa oleh penyidik menuju Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, untuk menjalani penahanan selama 20 hari ke depan.

Di sana ia juga tampak masih tidak mengenakan rompi tahanan Kejaksaan.