JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Sudah Mengenal Atmosfer Istora, Alwi Farhan Bertekad Jadi Juara Indonesia Open 2026

Senin, 01 Juni 2026 – 21:13 WIB
Pebulu tangkis Alwi Farhan saat konferensi pers jelang Indonesia Open 2026 di Hotel Fairmont, Jakarta, Senin (1/6). Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com - JAKARTA - Tunggal putra Alwi Farhan bertekad meraih hasil maksimal di Indonesia Open 2026.

Pemain kelahiran 12 Mei 2005 itu percaya diri mengingat pada awal tahun mampu menjadi juara Indonesia Masters 2026 di hadapan publik Istora Senayan, Jakarta.

Raihan tersebut menjadi motivasi pemain asal klub Exist Badminton Club untuk bisa raih hasil maksimal pada BWF Super 1000.

“Saya ingin bisa mengontrol emosi saya dan ekspektasi orang-orang. Saya bertekad tampil maksimal,” ujar pria asal Surakarta itu.

Juara BWF World Junior Championships 2023 itu menilai bahwa penampilannya sudah lebih baik ketimbang di Thomas Cup 2026.

Pemain ranking 13 dunia itu tidak maksimal saat Thomas Cup.

"Hasil di Thomas Cup cukup memukul saya pribadi dan tim pastinya. Pengalaman tersebut menjadi cambuk dan semangat bagi saya," katanya.

"Sejauh ini setelah Thomas Cup, saya merasa sudah cukup baik. Pekan lalu hanya sampai semifinal di Singapore Open 2026,” ujar Alwi.

Alwi Farhan bertekad untuk bisa meraih hasil maksimal saat berlaga pada ajang Indonesia Open 2026, Selasa (2/6)

