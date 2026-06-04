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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Sudah Ratusan Ribu PPPK Menerima Gaji ke-13, Ini Data Resmi

Kamis, 04 Juni 2026 – 05:20 WIB
Sudah Ratusan Ribu PPPK Menerima Gaji ke-13, Ini Data Resmi - JPNN.COM
Sudah banyak PNS dan PPPK menerima gaji ke-13 tahun ini. Ilustrasi. Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Berikut ini data dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait pembayaran gaji ke-13 bagi PNS, PPPK, anggota TNI dan Polri, serta pensiunan.

Pemerintah telah merealisasikan pembayaran gaji ke-13 sebesar Rp24 triliun kepada 5,5 juta aparatur sipil negara (ASN) hingga pensiunan, baik pusat dan daerah.

Jumlah realisasi pembayaran gaji ke-13 ASN itu merupakan realisasi per 2 Juni 2026 pukul 15.00 WIB.

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Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, memerinci pembayaran gaji ke-13 bagi ASN pemerintah pusat terealisasi sebesar Rp13,9 triliun untuk 2.353.392 pegawai dan personel.

Pembayaran terbesar diterima oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) senilai Rp7,56 triliun. Jumlah itu tersalurkan kepada 902.265 pegawai.

Selanjutnya, pembayaran bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terealisasi sebesar Rp1,20 triliun untuk 387.311 pegawai.

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Penyaluran gaji ke-13 kepada anggota Polri tercatat sebesar Rp1,9 triliun yang diterima oleh 477.433 personel dan pegawai serta prajurit TNI sebesar Rp3,08 triliun untuk 574.824 personel dan pegawai.

Kementerian Keuangan juga telah membayarkan gaji ke-13 kepada pegawai pemerintah non-pegawai negeri (PPNPN) sebesar Rp132,8 miliar untuk 11.559 pegawai.

Data resmi dari Kemenkeu menyebutkan, sudah ratusan PPPK yang menerima gaji ke-13 tahun ini.

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TAGS   Gaji ke-13  Gaji ke-13 ASN  PNS  PPPK  Kemenkeu 
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