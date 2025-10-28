Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Sudah Sepekan Banjir Merendam Pantura Semarang, Perahu Karet Jadi Alat Transportasi

Selasa, 28 Oktober 2025 – 12:31 WIB
Sudah Sepekan Banjir Merendam Pantura Semarang, Perahu Karet Jadi Alat Transportasi - JPNN.COM
Kapolsek Genuk Kompol Rismanto mengevakuasi pasien RSI Sultan Agung menggunakan perahu karet menerjang banjir yang merendam Jalan Pantura Kaligawe Raya Kota Semarang, Jawa Tengah. Foto: Humas Polsek Genuk.

jpnn.com - SEMARANG - Banjir sudah sepekan merendam Jalan Pantura Kaligawe Raya, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Genangan mulai terjadi sejak Selasa (21/10) dan hingga kini belum surut sepenuhnya.

Kedalaman air di jalan nasional tersebut mencapai 90 sentimeter, terutama di depan Rumah Sakit Islam (RSI) Sultan Agung Semarang.

Baca Juga:

Kapolsek Genuk Kompol Rismanto mengatakan air sempat surut hingga 40 sentimeter pada Senin (27/10).

Namun, hujan deras yang mengguyur lebih dari dua jam pada Selasa pagi membuat debit air kembali naik dua kali lipat.

“Sepeda motor dan mobil kecil sebaiknya menghindari melintas di Jalan Kaligawe Raya depan RSI Sultan Agung karena kedalaman mencapai 80-90 sentimeter,” kata Kompol Rismanto kepada JPNN.com, Selasa (28/10).

Baca Juga:

Pihaknya menyediakan perahu karet sebagai sarana transportasi bagi pasien dan tenaga kesehatan yang hendak menuju atau keluar dari RSI Sultan Agung.

Selain di Kaligawe Raya, banjir juga merendam sejumlah titik lain di Kecamatan Genuk, termasuk Jalan Raya Sembungharjo-Kudu.

Jalan Pantura Kaligawe Raya Kota Semarang masih tersendat akibat banjir yang bertahan sepekan terakhir.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Banjir Semarang  banjir Pantura Semarang  banjir  RSI Sultan Agung 
BERITA BANJIR SEMARANG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp