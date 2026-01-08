Sudah Tahun Baru, Silatnas PPPK Belum Digelar, Alih Status ke PNS Batal? Teten Angkat Bicara

jpnn.com, JAKARTA - Sudah tahun baru, tetapi Silatnas PPPK belum juga digelar. Para PPPK pun bertanya-tanya, apakah alih status ke PNS batal?

Ketua Umum Persatuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Republik Indonesia (P-PPPK RI) Teten Nurjamil mengakui banyak rekannya yang mempertanyakan pelaksanaan silaturahmi nasional (Silatnas) dengan Presiden Prabowo Subianto.

Awalnya direncanakan pada 13 Desember 2025. Namun, rencana tersebut batal lantaran ada bencana banjir Sumatra.

"Tidak elok berbondong-bondong ke Jakarta ketika banyak saudara kita yang tertimpa musibah," kata Teten kepada JPNN, Rabu (7/1/2026).

Selain musibah, ada hal lain menurut Teten yang menyebabkan Silatnas PPPK ini belum juga ditentukan tanggal pelaksanaannya. Aliansi Merah Putih (AMP) sebagai komando perhelatan akbar PPPK ini belum mendapatkan jadwal dari Istana Negara.

Teten menjelaskan, P-PPPK RI yang juga bergabung dalam agenda di bawah komando AMP ini menyadari ada kesalahan teknis saat penentuan tanggal Silatnas tersebut.

"Jadi, kesalahan kami itu sudah menentukan jadwal lebih dahulu, padahal belum ada agenda resmi dari Istana," terangnya.

Itu sebabnya seluruh forum PPPK lintas profesi tengah berupaya untuk mendapatkan jadwal dari Istana Negara, kapan Presiden Prabowo bisa bertemu dengan PPPK di seluruh tanah air.