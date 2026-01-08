Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Sudah Tahun Baru, Silatnas PPPK Belum Digelar, Alih Status ke PNS Batal? Teten Angkat Bicara

Kamis, 08 Januari 2026 – 07:23 WIB
Sudah Tahun Baru, Silatnas PPPK Belum Digelar, Alih Status ke PNS Batal? Teten Angkat Bicara - JPNN.COM
Sudah tahun baru, Silatnas PPPK belum juga digelar, alih status ke PNS batal?. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Sudah tahun baru, tetapi Silatnas PPPK belum juga digelar. Para PPPK pun bertanya-tanya, apakah alih status ke PNS batal?

Ketua Umum Persatuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Republik Indonesia (P-PPPK RI) Teten Nurjamil mengakui banyak rekannya yang mempertanyakan pelaksanaan silaturahmi nasional (Silatnas) dengan Presiden Prabowo Subianto. 

Awalnya direncanakan pada 13 Desember 2025. Namun, rencana tersebut batal lantaran ada bencana banjir Sumatra.

Baca Juga:

"Tidak elok berbondong-bondong ke Jakarta ketika banyak saudara kita yang tertimpa musibah," kata Teten kepada JPNN, Rabu (7/1/2026).

Selain musibah, ada hal lain menurut Teten yang menyebabkan Silatnas PPPK ini belum juga ditentukan tanggal pelaksanaannya. Aliansi Merah Putih (AMP) sebagai komando perhelatan akbar PPPK ini belum mendapatkan jadwal dari Istana Negara.

Teten menjelaskan, P-PPPK RI yang juga bergabung dalam agenda di bawah komando AMP ini menyadari ada kesalahan teknis saat penentuan tanggal Silatnas tersebut.

Baca Juga:

"Jadi, kesalahan kami itu sudah menentukan jadwal lebih dahulu, padahal belum ada agenda resmi dari Istana," terangnya.

Itu sebabnya seluruh forum PPPK lintas profesi tengah berupaya untuk mendapatkan jadwal dari Istana Negara, kapan Presiden Prabowo bisa bertemu dengan PPPK di seluruh tanah air.

Sudah tahun baru, Silatnas PPPK belum juga digelar, alih status ke PNS batal? Teten angkat bicara

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Silatnas PPPK  PPPK  PNS  Presiden Prabowo Subianto 
BERITA SILATNAS PPPK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp