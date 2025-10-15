Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Sudah Tak Serumah dengan Istri, Andre Taulany Pilih Tinggal di Apartemen

Rabu, 15 Oktober 2025 – 15:15 WIB
Andre Taulany dan Rien Wartia Trigina. Foto: Instagram/andretaulany

jpnn.com, JAKARTA - Aktor sekaligus komedian Andre Taulany tengah menjalani proses perceraian dengan istrinya, Rien Wartia Trigina alias Erin.

Pria 51 tahun itu pun sudah tak lagi tinggal serumah dengan sang istri.

Hal itu diungkapkan oleh kuasa hukum Andre Taulany, Galih Rakasiwi.

Baca Juga:

"Kalau masalah rumah itu sudah tidak satu rumah. Jadi, Pak Andre sudah berpisah, sudah tidak satu rumah lagi. Yang teh (Erin) di rumah, di rumah yang di kesehatan, untuk Pak Andrenya sudah di apartemen," ujar Galih Rakasiwi di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, Selasa (14/10).

Dia mengungkapkan bahwa klienya sudah cukup lama tak tinggal seatap dengan Erin Taulany.

"Intinya sudah satu tahun tidak, tidak satu rumah intinya seperti itu," kata Galih Rakasiwi.

Baca Juga:

Sementara itu diwawancara terpisah, kuasa hukum Erin Taulany, Wahyu Purnomo menyebut bahwa kliennya dan Andre Taulany sudah tak tinggal di kediaman yang sama.

Menurutnya, Andre Taulany yang meninggalkan rumah tersebut.

TAGS   Rien Wartia Trigina  Andre Taulany  Perceraian artis  apartemen 
