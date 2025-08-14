Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

Sudah Tua Jadi Preman, Modus Pura-Pura Tertabrak

Kamis, 14 Agustus 2025 – 14:55 WIB
Ilustrasi - pelaku ditangkap polisi. Foto: Ricardo/dok.JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Berusia 65 tua tahun tidak membuat pria berinisial A insaf menjadi preman.

Modus yang dia pakai dengan berpura-pura tertabrak pengendara untuk meminta uang ganti rugi.

Terakhir dia beraksi di wilayah Tambora, Jakarta Barat, sebelum akhirnya diringkus polisi.

Baca Juga:

Kanit Reskrim Polsek Tambora AKP Sudrajat Djumantara mengatakan A ditangkap di kawasan Jembatan 2 saat hendak melancarkan tindakannya pada Rabu (13/8) malam.

"Tersangka ditangkap saat akan beraksi. Awalnya, berdasarkan informasi dari masyarakat, bahwa pelaku ini sedang melancarkan aksinya," kata Sudrajat saat dikonfirmasi, Kamis.

Dia mengatakan A ditangkap tanpa perlawanan dan langsung diamankan ke kantor polisi untuk diperiksa.

Baca Juga:

Kepada polisi, A mengaku telah melakukan tindak kejahatan dengan modus pura-pura menabrakkan diri ke pengendara.

"Kemudian, pelaku ini meminta tebusan atau biaya pengobatan kepada pengendara tersebut," ujar Sudrajat.

Modus yang dipakai preman tua dengan berpura-pura tertabrak pengendara untuk meminta uang ganti rugi.

