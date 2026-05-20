JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Sudahi Penantian 22 Tahun, Arsenal Juara Liga Inggris

Rabu, 20 Mei 2026 – 07:50 WIB
Ilustrasi logo klub Liga Premier Inggris, Arsenal. (ANTARA/Gilang Galiartha)

jpnn.com - JAKARTA - Arsenal juara Liga Inggris 2025/2026. Ini merupakan gelar juara Liga Inggris ke-14 Arsenal  dan yang keempat selama era Premier League.

Catatan Premier League, keberhasilan Arsenal menjuarai Liga Inggris menyudahi penantian 22 tahun setelah terakhir kali menjuarai liga pada 2004.

The Gunners keluar sebagai juara setelah Manchester City, pesaing terdekat mereka, diimbangi Bournemouth 1-1 di Stadion Vitality, Bournemouth, Rabu dini hari WIB.

Bournemouth unggul lebih dahulu melalui Eli Junior Kroupi, sebelum Man City menyamakan kedudukan melalui Erling Haaland.

Hasil ini membuat Man City menempati peringkat kedua klasemen Liga Inggris dengan 78 poin dari 37 laga, terpaut empat angka dari Arsenal. Selisih empat angka tak mungkin lagi dikejar The Cityzens.

Bournemouth berada di peringkat keenam dengan 58 poin dari 37 pertandingan, terpaut tiga angka dari zona Liga Champions.

Man City memberikan ancaman pertamanya melalui tendangan Jeremy Doku yang dihalau kiper Bournemouth Djordje Petrovic.

Bournemouth unggul lebih dahulu melalui Eli Junior Kroupi

Penantian selama 22 tahun telah berakhir, Arsenal akhirnya keluar sebagai juara Liga Inggris musim ini.

