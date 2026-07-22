Sudaryono Diyakini Mampu Perkuat Tata Kelola Program MBG

jpnn.com, JAKARTA - Komunitas 98 Resolution Network menilai penunjukan Sudaryono, sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan langkah tepat untuk memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Organisasi tersebut meyakini pengalaman Sudaryono akan mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah.

Aktivis Gerakan Reformasi 1998 yang tergabung dalam Komunitas 98 Resolution Network, Supriyanto, mengatakan rekam jejak Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian menjadi modal penting dalam melakukan pembenahan di tubuh BGN.

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Menurut Supriyanto, keputusan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Sudaryono menggantikan Naniek Sudaryati Deyang yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan, diharapkan mampu membuat pelaksanaan Program MBG berjalan lebih efektif, profesional, dan berpihak kepada masyarakat.

"Rekam jejak Sudaryono selama menjadi Wakil Menteri Pertanian dan sebelumnya sebagai aktivis gerakan sosial yang mengorganisir petani, nelayan, pedagang pasar, sekaligus wirausaha yang merangkak dari bawah akan membawa dialektika yang lebih progresif bagi BGN dan program MBG," ujar Supriyanto, Rabu (22/7).

Dia menilai kehadiran Sudaryono dapat menjawab berbagai persoalan yang selama ini muncul, terutama terkait tata kelola administrasi, keuangan, dan penerapan prinsip pemerintahan yang baik (good governance).

Selain itu, Supriyanto menyebut Sudaryono memiliki gaya komunikasi yang terbuka dan mengedepankan dialog dalam menyelesaikan persoalan. Pendekatan tersebut dinilai dapat memperkuat hubungan dengan para mitra dan pemangku kepentingan Program MBG.

Di sisi lain, Komunitas 98 Resolution Network juga mengapresiasi langkah Presiden Prabowo melakukan penyegaran jajaran pejabat eselon I di lingkungan BGN. Sebanyak lima pejabat baru dari berbagai latar belakang telah ditunjuk untuk mengisi posisi strategis di lembaga tersebut.