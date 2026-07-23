Sudaryono: Saya dan Keluarga Tidak Punya SPPG dan Dapur MBG

jpnn.com - JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono meminta masyarakat melaporkan kepada pihak berwajib saat mengetahui ada oknum-oknum yang menekan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Sudaryono menyampaikan hal itu di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Rabu (22/7) setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto menggantikan Nanik Sudaryati Deyang yang mundur karena alasan kesehatan.

"Kalau ada orang yang mengaku saudaranya Mas Dar (panggilan akrabnya), ngaku keluarga lah, ngaku teman, alumni lah, ngaku siapa pun, kemudian minta atensi atau minta perlakuan khusus lah, minta duit dan menekan internal SPPI, siapa pun itu, Silakan dilaporkan saja ke pihak berwajib, siapa pun itu saya enggak peduli," kata Sudaryono.

Mas Dar menegaskan, di awal pembahasan program Makan Bergizi Gratis atau MBG dirinya juga sudah dilibatkan dan banyak bersinggungan terkait rantai pasok, sehingga urusan-urusan yang berkaitan dengan program peningkatan gizi nasional itu sudah dipahaminya dengan baik.

"Waktu membahas MBG saya juga bagian dari orang yang terlibat, kemudian saya sebagai Wakil Menteri Pertanian juga sedikit banyak bersinggungan karena memang terkait rantai pasok dan lain-lain," ujarnya.

Mas Dar mengaku telah menerima banyak masukan, keluhan, dan saran dari masyarakat terkait perbaikan Program MBG dan selalu mendengarkannya.

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"Saya mendengarkan itu, selain itu, saya juga adalah orang politik, saya Ketua Gerindra Jawa Tengah, tentu saja kader-kader itu juga lapor, 'Ini begini Mas Dar, ini begini Mas Dar,' tentu saja semua informasi itu sudah saya catat," tuturnya.

Dia pun menyatakan dirinya dan keluarganya tidak ada yang punya dapur makan bergizi gratis (MBG).