Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Sudewo Kena OTT KPK, Risma Ardhi Jadi Plt Bupati Pati

Rabu, 21 Januari 2026 – 16:12 WIB
Sudewo Kena OTT KPK, Risma Ardhi Jadi Plt Bupati Pati - JPNN.COM
Pelaksana Harian Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen bersama Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati Risma Ardhi Chandra di Pendopo Kabupaten Pati, Rabu (21/1/2026). ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif

jpnn.com - Wakil Bupati Risma Ardhi Chandra menjadi pelaksana tugas bupati Pati setelah Sudewo kena operasi tangkap tangan atau OTT KPK.

Surat tugas plt bupati Pati diserahkan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin kepada Risma Ardhi, Rabu (21/1/2026).

Penyerahan surat tugas tersebut bertepatan dengan Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Pati di Pendopo Kabupaten Pati.

Baca Juga:

"Saya selaku Pelaksana Harian Gubernur Jawa Tengah memimpin rapat Forkopimda Kabupaten Pati ini sekaligus menyerahkan surat tugas Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati yang akan dilaksanakan oleh Risma Ardhi Chandra, sedangkan Sekda Pati ditunjuk sebagai Plt Wakil Bupati Pati," kata Taj Yasin.

Penunjukan Plt Bupati Pati tersebut telah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 66 Ayat (1) huruf C, yang mengatur bahwa apabila kepala daerah berhalangan, maka wakil kepala daerah wajib menjalankan roda pemerintahan di daerahnya.

Taj Yasin menegaskan bahwa rapat forkopimda juga bertujuan memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Pati tetap berjalan normal.

Baca Juga:

Seluruh camat turut diundang untuk menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terhenti.

"Kalau bisa justru semakin menambah semangat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, apalagi Kabupaten Pati saat ini masih menghadapi kondisi bencana banjir dan rob," tuturnya.

Wakil Bupati Risma Ardhi Chandra menjadi pelaksana tugas bupati Pati setelah Sudewo kena operasi tangkap tangan atau OTT KPK.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   sudewo  Bupati Pati  Plt Bupati Pati  Risma Ardhi Chandra  OTT KPK  wakil gubernur jateng  Taj Yasin 
BERITA SUDEWO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp