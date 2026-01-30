Sudin Pendidikan Jakbar Lakukan Terobosan Melalui Kegiatan Strategis di Ruang Terbuka

jpnn.com, JAKARTA - Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat melaksanakan kegiatan strategis di ruang terbuka yang menjadi tonggak sejarah baru dalam dunia pendidikan di DKI Jakarta.

Kegiatan ini tidak hanya menghadirkan para kepala sekolah se-Wilayah 1 Jakarta Barat, melainkan juga mengusung kolaborasi lintas sektoral yang melibatkan unsur tiga pilar yakni pemerintah daerah, Polri, dan Kejaksaan serta perwakilan siswa untuk menyelaraskan visi bersama dalam membangun "Sekolah JUARA".

Ruang terbuka yang menjadi lokasi acara menyajikan suasana yang kondusif dan inklusif, di mana berbagai pihak berkumpul untuk menyamakan persepsi mengenai transformasi pendidikan yang berintegritas. Filosofi "Sekolah JUARA" tidak disajikan sebagai sekadar slogan menarik, melainkan diangkat sebagai panduan operasional wajib yang harus dijalankan oleh setiap institusi pendidikan.

Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem kompetisi yang sehat, jujur, dan mampu membentuk dasar bagi perkembangan pendidikan yang berkualitas.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana menjelaskan bahwa landasan regulasi untuk mencapai keunggulan pendidikan sudah tersedia dengan jelas.

Namun, tantangan utama yang dihadapi terletak pada konsistensi dalam manajemen dan pengawasan yang dilakukan di lapangan.

Kontrol yang ketat digambarkan sebagai kunci vital yang tidak dapat dilepaskan, karena bertujuan untuk memastikan setiap interaksi yang terjadi di lingkungan sekolah tetap berada pada koridor yang benar dan sesuai dengan nilai-nilai pendidikan, sekaligus menjaga mentalitas siswa agar terhindar dari berbagai bentuk penyimpangan.

"Jika kami memegang teguh filosofi JUARA dan memiliki panduan jelas, jalurnya sudah tersedia. Sekarang, yang harus kami pastikan melalui manajemen adalah kontrolnya. Apakah semua berjalan sesuai jalurnya? Itu sangat penting," ucap Nahdiana dalam siaran persnya, Jumat (30/1).