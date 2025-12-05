Sudin SDA Jakarta Utara Lakukan Penambalan Darurat Tanggul Muara Baru yang Rembes

Jumat, 05 Desember 2025 – 12:39 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Utara melakukan penanganan darurat terhadap rembesan yang muncul di Tanggul Pelindo Muara Baru, Penjaringan, pada Kamis (4/12) siang.

Rembesan terjadi ketika permukaan air laut tercatat meningkat hingga 211 cmPP, sehingga memicu tekanan pada struktur tanggul.

Kegiatan penanganan melibatkan 20 personel Satgas Pasukan Biru yang dikerahkan untuk memasang penambalan pada bagian belakang sheet pile yang mengalami kebocoran.

Petugas membawa 500 karung pasir sebagai material utama penahan rembesan, ditambah tiga unit dump truck untuk mendukung mobilisasi logistik.

Penambalan dilakukan dengan metode darurat menggunakan karung pasir yang ditumpuk berlapis di titik kerusakan untuk menahan tekanan air laut.

Dari hasil peninjauan lapangan, penanganan sementara berhasil dilakukan dan rembesan dapat dikendalikan.

Kasudin SDA Jakarta Utara Heria Suwandi mengatakan penambalan itu hanya bersifat sementara dan akan dilanjutkan dengan penanganan struktural yang lebih permanen.

“Penanganan darurat ini merupakan respon cepat kami untuk mengamankan kawasan sekitar,” ucap Heria.