Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Sugeng IPW Anggap Penetapan Tersangka Roy Suryo Bukan Kriminalisasi

Senin, 10 November 2025 – 09:00 WIB
Sugeng IPW Anggap Penetapan Tersangka Roy Suryo Bukan Kriminalisasi - JPNN.COM
Roy Suryo. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menganggap polisi telah melakukan pemeriksaan mendalam sebelum menetapkan pakar telematika Roy Suryo sebagai tersangka.

"Penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya atas Roy Suryo dkk harus dihormati," kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso kepada awak media dikutip Senin (10/11).

Misalnya, kata dia, polisi meminta keterangan saksi ahli pidana, psikologi, sosiologi, sebelum menetapkan Roy sebagai tersangka terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. 

Baca Juga:

Toh, kata Sugeng, polisi juga susah memeriksa ijazah Jokowi dan menyatakan dokumen identik dalam kasus ijazah palsu eks Gubernur Jakarta itu.

"Jadi memang saya melihat penetapan ini dilakukan dengan cermat, dilakukan secara prosedural, ya," katanya. 

Sugeng menilai penetapan tersangka terhadap Roy Suryo bersama tujuh orang lain tidak bisa dianggap kriminalisasi dalam menyatakan pendapat.

Baca Juga:

"Lalau ada pihak yang menyatakan bahwa itu kriminalisasi atau kritik, harus dibedakan, ya, kritik dengan tuduhan yang merendahkan harkat martabat itu berbeda," kata dia. ucapnya.

Menurut Sugeng, Jokowi sebagai orang yang dituding sah-sah saja melaporkan kasus ini ke polisi. Terlebih, eks Wali Kota Solo itu sudah membantah tudingan Roy Suryo dkk.

Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menganggap polisi telah sesuai prosedur sebelum menetapkan Roy Suryo Cs tersangka tuduhan ijazah palsu Jokowi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Roy Suryo  Tersangka  Tifauziah Tyassuma  Rismon Hasiholan Sianipar  ijazah jokowi  Ijazah Palsu  IPW  Sugeng Teguh Santoso  Ijazah Palsu Jokowi  Polda Metro Jaya  Jokowi 
BERITA ROY SURYO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp