Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Suhu Maksimum Bandung Sentuh 35 Derajat Celcius, Begini Penjelasan BMKG

Rabu, 15 Oktober 2025 – 17:50 WIB
Suhu Maksimum Bandung Sentuh 35 Derajat Celcius, Begini Penjelasan BMKG - JPNN.COM
Ilustrasi BMKG soal cuaca di Bandung. Foto Ricardo/JPNN

jpnn.com, BANDUNG - Suhu udara di wilayah Bandung Raya terasa lebih panas dari biasanya dalam beberapa hari terakhir.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebutkan suhu udara yang lebih panas dikarenakan masa peralihan musim.

Kepala Stasiun Geofisika Kelas I Bandung Teguh Rahayu mengatakan suhu maksimum di wilayah Bandung Raya hingga 19 Oktober 2025 mendatang diperkirakan mencapai 31 hingga 35 derajat celcius.

Baca Juga:

"Suhu minimum di Bandung Raya di antara 18-20 °C, suhu maksimum di Bandung Raya di antara 31-35 °C," kata Ayu--sapaannya--dalam keterangan resmi BMKG, Rabu (15/10).

BMKG mencatat suhu maksimum di wilayah Bandung Raya menyentuh angka 35,4 derajat celcius pada 4 Oktober 2025 lalu, sementara suhu terendahnya ada di angka 18,6 derajat celcius pada 9 Oktober 2025.

Ayu menyebut suhu udara yang terasa lebih panas saat ini disebabkan karena beberapa hal, salah satunya masa peralihan dari musim kemarau ke musim hujan.

Baca Juga:

"Suhu panas disebabkan oleh minim tutupan awan, masa peralihan, dan posisi matahari yang bergerak ke selatan," ujarnya.

Di sisi lain, Ayu menuturkan peralihan musim dari kemarau ke hujan sudah terjadi di sebagian wilayah utara dan selatan Jawa Barat.

BMKG menjelaskan soal penyebab cuaca di Bandung Raya yang terasa lebih panas dalam beberapa hari terakhir.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Cuaca di Bandung   cuaca di bandung panas  BMKG  cuaca panas Bandung 
BERITA CUACA DI BANDUNG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp