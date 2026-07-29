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JPNN.com - Dahlan Iskan

Suhu Politik

Oleh Dahlan Iskan

Rabu, 29 Juli 2026 – 07:55 WIB
Suhu Politik - JPNN.COM
Dahlan Iskan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - Kalau saja saya punya termometer, suhu politik Indonesia sekarang ini rasanya di sekitar 38 derajat. Termometer Anda mungkin menunjukkan angka 39 derajat. Para pengusaha sebaiknya tidak usah sering-sering buka medsos. Itu akan membuat suhu badan Anda naik jadi 40.

Kalaupun terpaksa melihat medsos jangan sampai melotot. Cukup lirik-lirik saja sedikit. Setelah tahu sekadarnya segeralah putuskan: tidak memercayainya.

Sekarang ini sudah sulit membedakan mana aspirasi murni mana aspirasi "wani piro" --mau bayar berapa. Saya sendiri lebih ikuti medsos kalau bentuknya meme. Lucu-lucu. Sedikit terhibur.

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Cara melihat medsos tanpa ikut emosi sangatlah mudah: jangan punya sikap memihak. Ini bukan sepak bola. Kalau menonton sepak bola memang harus memihak; tidak memihak tidak asyik.

Misalnya ada medsos mengatakan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin segera diperiksa. Terkait dengan penetapan Febrie Adriansyah sebagai tersangka pencucian uang.

Di rumah (waktu itu) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Korupsi Febrie Adriansyah ditemukan emas 74 kg dan berbagai uang asing bernilai Rp 476 miliar.

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Yang menemukan adalah polisi dari Satuan Pemberantasan Korupsi Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. Mereka sengaja melakukan penggeledahan di rumah Febrie yang di Sentul dekat Bogor.

Sejak Febrie menyatakan "itu bukan uang saya" dan ''uang itu ada yang punya'' spekulasi memang bermunculan. Salah satunya: uang itu milik Menhan Sjafrie Sjamsoeddin. Tidak adanya bantahan dari menhan membuat spekulasi itu tidak berhenti.

Kalau saja saya punya termometer, suhu politik Indonesia sekarang ini rasanya di sekitar 38 derajat. Termometer Anda mungkin menunjukkan angka 39 derajat.

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TAGS   Dahlan Iskan  Suhu Politik  Prabowo  Sjafrie Sjamsoeddin  Dasco  Febrie Adriansyah  Disway  Disway hari ini 
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