Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Film

Suka Duka Tawa, Rachel Amanda Kini Jadi Komika

Sabtu, 18 Oktober 2025 – 16:16 WIB
Suka Duka Tawa, Rachel Amanda Kini Jadi Komika - JPNN.COM
Rachel Amanda, dalam cuplikan film Suka Duka Tawa. Foto: Dok. Bion Studios

jpnn.com, JAKARTA - Bion Studios, perusahaan film bagian dari Visinema Group, mempersembahkan film terbaru drama komedi berjudul Suka Duka Tawa.

Adapun Suka Duka Tawa sekaligus menjadi debut film panjang dari sutradara Aco Tenriyagelli.

Aco sebelumnya dikenal lewat karya serial populer, film pendek, video musik, dan iklan komersial. Dia meraih nominasi Piala Citra untuk Film Pendek Terbaik, serta berbagai penghargaan lain untuk video musik dan iklan yang disutradarainya.

Baca Juga:

Film Suka Duka Tawa akan dibintangi oleh Rachel Amanda, dan para pemain lain yang segera diumumkan.

Dalam video pengumuman judul yang dirilis di kanal media sosial Bion Studios, terlihat Rachel Amanda berdiri di depan mikrofon, gugup tetapi jenaka.

"Gue tuh bingung ya," ucapnya, disambut tawa penonton, menjadi cuplikan pertama dari dunia Suka Duka Tawa.

Baca Juga:

Seperti yang tersirat dari video, film tersebut akan mengikuti kisah seorang pelawak tunggal (komika) yang diperankan oleh Rachel Amanda.

Suka Duka Tawa menjadi kolaborasi antara Bion Studios dan Spasi Moving Image. Film itu diproduseri oleh Tersi Eva Ranti dan Ajish Dibyo.

Film Suka Duka Tawa akan dibintangi oleh Rachel Amanda, dan para pemain lain yang segera diumumkan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Suka Duka Tawa  Film Suka Duka Tawa  Rachel Amanda  Aco Tenri 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp