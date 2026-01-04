Suka Duka Tawa Segera Tayang di Bioskop, Tiket Sudah Mulai Dijual

jpnn.com, JAKARTA - Film drama komedi, Suka Duka Tawa akan segera tayang di bioskop Indonesia.

Menjelang penayangan karya sutradara Aco Tenriyagelli itu, BION Studios dan Spasi Moving Image merilis final trailer yang semakin emosional, dengan konflik keluarga yang kian menguat.

Trailer menampilkan dinamika hubungan orangtua dan anak yang penuh luka, namun juga hadir kesempatan kedua untuk menyembuhkannya.

Dalam trailer film Suka Duka Tawa, hubungan Tawa (Rachel Amanda) bersama kedua orangtuanya, Keset (Teuku Rifnu Wikana) dan Cantik (Marissa Anita) dibingkai secara lebih dekat.

Menggali perasaan-perasaan yang tidak pernah diungkapkan sang anak ke orang tua, juga kerapuhan orang tua yang mengakui kesalahan mereka dan berupaya untuk mencari jalan untuk kesempatan kedua dan komunikasi yang lebih terbuka pada sang anak.

Seperti Ibu Cantik yang merasa takut dengan masa lalu yang terjadi sehingga dirinya sangat protektif dengan Tawa, atau perasaan sang Bapak yang tidak bisa diungkapkan saat dirinya kembali bertemu dengan Tawa dewasa.

Setelah sukses special screening Suka Duka Tawa di 15 kota dengan sambutan meriah, penjualan tiket Advance Ticket Sales (ATS) untuk penayangan film Suka Duka Tawa pada 8 Januari 2026 juga sudah dibuka.

Tiket juga bisa dibeli online melalui aplikasi Mtix-XXI, aplikasi & Web CGV dan Cinepolis. Sementara pembelian tiket bisa juga langsung di bioskop KCM, Sams Studios, dan NSC.