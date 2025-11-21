Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Suka Petentengan, Penjual Kopi di Cileungsi Dibacok Pedagang Pecel Lele

Jumat, 21 November 2025 – 08:32 WIB
Suka Petentengan, Penjual Kopi di Cileungsi Dibacok Pedagang Pecel Lele - JPNN.COM
Ilustrasi pembacokan dengan senjata tajam. GRAFIS: Rahayuning Putri Utami/JPNN.com.

jpnn.com - Kasus pembacokan antarpedagang terjadi di wilayah hukum Polsek Cileungsi, Kabupaten Bogor Jawa Barat pada Rabu malam (19/11/2025).

Kasus pembacokan menggunakan kapak yang mengakibatkan tiga orang korban luka-luka itu kini ditangani polisi.

Kapolsek Cileungsi Kompol Edison menyebut insiden pada Rabu malam itu bermula dari kekesalan pedagang pecel lele berinisial W terhadap pedagang kopi berinisial U.

Baca Juga:

Pelaku menyebut korban kerap berperilaku buruk dan mengganggu usahanya.

"Korban perilakunya kurang baik di situ," ujar Edison, Kamis (20/11/2025).

Pelaku mengaku sering dirugikan korban, mulai dari perusakan lapak, mengusir pembeli hingga menaruh ayam hidup yang membuat area jualannya kotor.

Baca Juga:

"Jadi, memang korban sering mengganggu," kata perwira polisi itu.

Situasi memanas ketika pelaku melihat korban petententengan dalam kondisi mabuk sekitar pukul 20.30 WIB.

Seorang penjual kopi di Cileungsi yang suka petentengan dibacok pakai kapak oleh pedagang pecel lele. Begini kronologi pembacokan itu.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   dibacok  pembacokan  Pedagang  penjual kopi  Cileungsi 
BERITA DIBACOK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp