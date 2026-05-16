Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Sukacita Foolad Sirjan Iranian Bisa Masuk Final AVC Champions League 2026

Sabtu, 16 Mei 2026 – 18:38 WIB
Sukacita Foolad Sirjan Iranian Bisa Masuk Final AVC Champions League 2026 - JPNN.COM
Selebrasi Foolad Sirjan Iranian seusai meraih kemenangan pada semifinal AVC Champions League 2026 di GOR Terpadu A. Yani, Sabtu (16/5). Foto: Dok. Volleyball World

jpnn.com, PONTIANAK - Kemenangan tim voli putra Iran, Foolad Sirjan Iranian di semifinal AVC Champions League 2026 sangat bermakna.

Tim asuhan Behrouz Ataei Nouri itu melaju ke partai puncak seusai mengalahkan wakil Jepang, JTEKT Stings Aichi dengan skor 3-0 (25-22, 25-19, 25-20) di GOR Terpadu A. Pontianak, Sabtu (16/5).

Hasil tersebut membuat Ali Ramezani dan kolega untuk kali ketiga melangkah ke final setelah sebelumnya pada edisi 2021 dan 2024.

Baca Juga:

Suasana suka cita tembus ke final kemudian menjadi haru lantaran para pemain Foolad Sirjan Iranian saat ini tengah berjuang dari ketidakpastian akibat gelombang serangan militer Amerika Serikat.

Middle blocker, Amirhossein Toukhteh menyebut kemenangan timnya di semifinal AVC Champions League 2026 bermakna besar untuk masyarakat Iran.

“Dalam situasi sulit yang sedang dialami Iran, kami ingin memberikan kebahagiaan bagi rakyat Iran lewat kemenangan ini,” ungkap pemain kelahiran 4 September 2001 itu.

Baca Juga:

Dengan kemenangan ini, Foolad Sirjan Iranian akan menunggu pemenang laga Jakarta Bhayangkara Presisi melawan wakil Korea, Hyundai Capital Skywalkers di partai final.

Amirhossein Toukhteh berharap bisa mengantarkan timnya meraih gelar juara sekaligus menjadi hadiah terbesar untuk warga Iran yang kini tengah dilanda ketakutan akibat serangan militer Amerika Serikat.

Kemenangan Foolad Sirjan Iranian di semifinal AVC Champions League 2026 sangat bermakna ganda untuk warga Iran di tengah situasi perang

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   AVC Champions League 2026  AVC Champions League  Foolad Sirjan Iranian  Iran 
BERITA AVC CHAMPIONS LEAGUE 2026 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp