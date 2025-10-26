Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Sukamta Komisi I Kritik Keras Sikap IOC, Singgung Kekanak-Kanakan dan Standar Ganda

Minggu, 26 Oktober 2025 – 10:00 WIB
Sukamta Komisi I Kritik Keras Sikap IOC, Singgung Kekanak-Kanakan dan Standar Ganda - JPNN.COM
Wakil Ketua Komisi I Sukamta. Dokumentasi pribadi

jpnn.com - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mengkritik sikap Komite Olimpiade Internasional (IOC) yang memutus dialog dengan Indonesia seusai atlet Israel batal tampil dalam Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Jakarta.

"Sikap kekanak-kanakan," kata Sukamta kepada awak media, Minggu (26/10/2025).

Diketahui, IOC memutus komunikasi dengan Indonesia terkait upaya menjadi tuan rumah Olimpiade setelah insiden tersebut.

IOC juga mengimbau seluruh federasi olahraga internasional di bawah naungannya untuk tidak menggelar kejuaraan di Indonesia.

Soroti Standar Ganda IOC dalam Dunia Olahraga

Sukamta mengatakan banyak warganet dunia justru mengecam langkah IOC dan mendukung sikap Indonesia yang menolak kehadiran atlet Israel.

"IOC selama ini dianggap bersikap standar ganda dan berpolitik dalam arena olahraga," ujar legislator Dapil Yogyakarta itu.

Sukamta menilai sikap IOC bertolak belakang dengan kebijakannya terhadap Rusia dan Belarusia yang dilarang tampil karena perang di Ukraina.

Namun, lanjut dia, Israel yang melakukan pendudukan terhadap Palestina tidak pernah mendapat sanksi.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menganggap IOC kekanak-kanakan setelah menyatakan sikap ke Indonesia.

