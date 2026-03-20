Sukarelawan Andra-Dimyati Bagikan Paket Sembako Menjelang Lebaran 2026 di Serang

jpnn.com - Sukarelawan Andra Soni-Dimyati Natakusumah yang tergabung dalam Penerus Banten membagikan paket sembako menjelang Idulfitri 1447 Hijriah atau Lembaran 2026.

Aksi kemanusiaan tersebut dilakukan Penerus Banten dalam rangka memperingati satu tahun masa kepemimpinan gubernur-wagub Banten Andra Soni dan Dimyati Natakusumah.

Koordinator Penerus Banten Egi Hendrawan mengatakan bagi-bagi sembako kepada masyarakat merupakan bentuk refleksi rasa syukur atas stabilitas serta pencapaian pembangunan di bawah kepemimpinan Andra-Dimyati selama satu tahun terakhir.

"Berbagi menjelang lebaran adalah bentuk rasa syukur atas satu tahun kepemimpinan Pak Andra Soni dan Pak Dimyati. Kami ingin energi positif kepemimpinan beliau berdua dirasakan langsung masyarakat di tingkat bawah," ucap Egi.

Dia membeberkan paket sembako dibagikan langsung kepada warga yang membutuhkan di Kabupaten Serang.

"Kami membagikan paket sembako memakai metode dari rumah ke rumah. Mudah-mudahan bingkisan lebaran ini dapat meringankan kebutuhan dapur warga di tengah naiknya harga pangan menjelang Idulfitri," ucap Egi.

Setelah membagikan paket sembako kepada masyarakat, pihaknya berharap kepemimpinan Andra-Dimyati diberikan kekuatan serta tetap mampu menjaga amanah dari masyarakat Banten.

"Kami mendoakan agar Bapak Andra dan Bapak Dimyati senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan keberkahan dalam memimpin Banten," kata dia.