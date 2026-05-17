Sukarelawan Prabowo Desak Percepatan Eksekusi Program Prioritas Pemerintah

Minggu, 17 Mei 2026 – 16:55 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Sukarelawan Pro Prabowo atau PROBO berharap berbagai program prioritas pemerintah seperti Kampung Nelayan Merah Putih, Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, Percetakan Sawah Baru hingga Makan Bergizi Gratis bisa dipercepat.

Hal demikian tertuang dalam maklumat organisasi yang disampaikan Waketum DPP PROBO Arwan Syam kepada awak media, Minggu (17/5).

"Mendesak percepatan pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah," demikian Arwan menyampaikan maklmuat DPP PROBO, Minggu.

Sukarelawan PROBO, kata dia, menyambut positif penguatan ekonomi kerakyatan yang terus dijalankan pemerintah era Prabowo Subianto.

Semisal, saat pemerintah meresmikan operasional 1.061 Kopdes Merah Putih di Nganjuk, Jawa Timur.

"Dukungan penuh terhadap langkah percepatan pembangunan dan penguatan ekonomi kerakyatan yang terus dijalankan pemerintah," ujarnya.

Arwan mengatakan sukarelawan PROBO bakal sejalan dengan Presiden RI Prabowo Subianto dalam melaksanakan kebijakan berpihak ke rakyat Indonesia.

"Sukarelawan PROBO siap menjadi garda terdepan dalam pengawalan dan pengawasan seluruh program strategis pemerintah agar terlaksana dengan baik, tepat waktu, serta manfaatnya segera dirasakan masyarakat," ujar dia.