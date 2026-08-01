Sukarelawan PRANTARA Resmi Berkantor Pusat di Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Sukarelawan PRANTARA Indonesia kini memiliki markas resmi. Dewan Pengurus Pusat (DPP) organisasi yang berkomitmen mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu meresmikan kantor pusatnya di Jalan Percetakan Negara XI Nomor 36, RT 07/RW 04, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pada Jumat (31/7).

Peresmian yang berlangsung khidmat itu dihadiri oleh seluruh jajaran pengurus provinsi dari sejumlah daerah di Indonesia. Turut hadir dalam acara tersebut Ketua Umum PRANTARA Indonesia Adam Ardo Saputra, S.E., Ketua Harian Rudi Ktistian, Sekretaris Jenderal Indra Musta'in, Bendahara Umum Maradoni, serta jajaran pengurus pusat. Kehadiran tokoh masyarakat, warga sekitar, dan puluhan anak dari Panti Asuhan Muslimah juga mewarnai momentum penting ini.

Ketua Umum PRANTARA Indonesia, Adam Ardo Saputra, menegaskan bahwa peresmian kantor ini bukan sekadar seremonial, melainkan hasil dari semangat gotong royong dan swadaya seluruh pengurus yang memiliki kecintaan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

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"PRANTARA hadir untuk ikut mendukung seluruh program pemerintah dengan melakukan monitoring serta menyampaikan aspirasi masyarakat, sehingga program-program pemerintah berjalan tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujar Ardo di sela-sela acara.

Setelah peresmian, DPP PRANTARA Indonesia langsung menggelar rapat kerja perdana untuk merumuskan arah dan program strategis organisasi. Salah satu agenda unggulan yang akan segera dijalankan adalah PRANTARA Adventure, sebuah program perjalanan kebangsaan yang akan menyusuri berbagai wilayah di Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk menyerap aspirasi warga secara langsung, memperkuat tali silaturahmi, serta mengawal jalannya program-program pemerintah di tingkat daerah.

Tak hanya berfokus pada agenda pengawasan dan penyerapan aspirasi, PRANTARA juga menunjukkan kepedulian sosialnya. Di tengah rangkaian peresmian, panitia menggelar pemberian santunan kepada puluhan anak yatim dari Panti Asuhan Muslimah. Aksi sosial ini menjadi bukti bahwa perjuangan organisasi tidak hanya bergerak di ranah kebijakan, tetapi juga menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Dengan resminya kantor pusat di Jakarta ini, PRANTARA Indonesia mempertegas komitmennya sebagai mitra masyarakat. Organisasi ini bertekad untuk terus menyampaikan aspirasi, mengawal pembangunan nasional, dan memperkuat semangat persatuan demi terwujudnya Indonesia yang maju, sejahtera, dan berdaulat. (tan/jpnn)



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