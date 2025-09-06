Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Musik

Sukatani Hingga Navicula Batalkan Manggung di Pestapora 2025, Ini Alasannya

Sabtu, 06 September 2025 – 10:50 WIB
Sukatani Hingga Navicula Batalkan Manggung di Pestapora 2025, Ini Alasannya - JPNN.COM
Band post-punk asal Purbalingga, Sukatani. Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah penampil memutuskan untuk mundur di Festival Pestapora 2025.

Hal tersebut sehubungan dengan isu Pestapora menerima aliran sponsor dari PT Freeport Indonesia.

Meskipun pihak penyelenggara telah menyatakan mengeluarkan PT Freeport Indonesia dari daftar jajaran sponsor, sejumlah penampil tetap menyatakan sikap mundur.

Adapun beberapa penampil yang mundur di antaranya, Navicula, Leipzig, Ornament, Negativa, Rekah Ruah, Durga, Sukatani dan Kelelawar Malam, Centra dan The Jeblogs.

Sementara itu, Rebellion Rose menyakatan sikap akan tetap tampil di Pestapora untuk menghargai para penonton yang sudah membayar untuk menontonnya.

Namun, Rebellion Rose tidak akan membawakan lagu di atas panggung, melainkan bercerita dan berorasi.

"Di atas panggung kami akan berbagi cerita, sekaligus menyampaikan orasi guan menyuburkan awareness bersama atas sikap yang kami ambil," kata Rebellion Rose melalui akunnya di Instagram, Sabtu (6/9).

Sehubungan dengan itu, Rebellion Rose juga akan mengembalikan 100 persen dana fee dan transport yang diterima untuk tampil di Pestapora.

Sejumlah penampil memutuskan untuk mundur di Festival Pestapora 2025, karena isu disponsori PT Freeport Indonesia.

