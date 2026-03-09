Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Sukirman Ditunjuk Jadi Plt Bupati Pekalongan Setelah Fadia A Rafiq Terjaring OTT KPK

Senin, 09 Maret 2026 – 18:28 WIB
Sukirman Ditunjuk Jadi Plt Bupati Pekalongan Setelah Fadia A Rafiq Terjaring OTT KPK - JPNN.COM
Plt Bupati Pekalongan Sukirman. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jpnn.com, PEKALONGAN - Sukirman ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) Bupati Pekalongan menggantikan Fadia A Rafiq yang terseret operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penunjukan itu Wakil Bupati Sukirman oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi untuk memastikan roda pemerintahan di Kabupaten Pekalongan tetap berjalan normal.

Sukirman mengatakan gubernur akan datang langsung ke Kabupaten Pekalongan untuk melakukan pembinaan sekaligus mengonsolidasikan jajaran birokrasi.

Baca Juga:

“Ya, Pak Gubernur hari ini akan melakukan pembinaan ke Kabupaten Pekalongan bersama seluruh jajaran untuk mengonsolidasikan seluruh birokrasi di sana,” kata Sukirman, Senin (9/3).

Dia memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak akan terganggu meskipun kepala daerah sebelumnya terjerat kasus hukum.

“Pelayanan tetap berjalan dengan baik. Hari ini dipimpin langsung oleh Pak Gubernur. Kami tetap bekerja melayani masyarakat dengan baik,” ujarnya.

Baca Juga:

Sementara itu, Gubernur Ahmad Luthfi menyebut dirinya telah menunjuk Sukirman sebagai Plt Bupati Pekalongan dan akan memberikan asistensi langsung kepada pemerintah daerah.

“Hari ini saya ke sana. Sudah kami tunjuk dan sudah kami berikan sejak kemarin. Hari ini saya ke sana melakukan asistensi,” kata eks Kapolda Jawa Tengah itu.

Gantikan Fadia A Rafiq seusai OTT KPK, Sukirman resmi menjadi Plt Bupati Pekalongan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Sukirman  Fadia A Rafiq  OTT KPK  Operasi Tangkap Tangan 
BERITA SUKIRMAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp