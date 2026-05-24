JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Sukses Bawa Persib Juara Lagi, Bojan Hodak Tetap Rendah Hati

Minggu, 24 Mei 2026 – 21:05 WIB
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung sukses meraih gelar juara Super League 2025/2026. Persib meraih gelar secara beruntun tiga kali, atau sejak musim 2023/2024, 2024/2025 dan 2025/2026.

Pada musim ini, Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak juga meraih hattrick sebagai Best Coach atau Pelatih Terbaik Liga 1.

Bojan Hodak mengungguli dua nama pelatih asing yang masuk nominasi, yakni Fabio Lefundes (Borneo FC Samarinda) dan Paul Munster (Bhayangkara Presisi Lampung FC).

Tangan dingin juru taktik asal Kroasia itu mampu membawa Persib Bandung kembali berjaya di tingkat nasional hingga Asia.

Meski meraih prestasi membanggakan, Bojan Hodak enggan jemawa dengan pencapaian yang berhasil diraihya itu.

Dengan rendah hati, Bojan Hodak pun menuturkan bahwa ada banyak keberuntungan di balik hasil yang diraih timnya itu.

Selama dua musim pertama, dia membawa timnya meraih gelar juara dengan susunan pemain warisan Luis Milla.

Musim 2025/2026, Hodak benar-benar merombak skuadnya. Total ada 14 pemain yang dilepas Persib, dan digantika dengan yang baru.

