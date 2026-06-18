Sukses Besar, Made in Jaksel Besutan HIPMI Dihadiri 10 Ribu Pengunjung

jpnn.com, JAKARTA - BPC HIPMI Jakarta Selatan bersama Musawarah dan SMESCO Indonesia sukses menggelar Musawarah Fest di Gedung SMESCO Convention Hall, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

Kegiatan yang menjadi bagian dari implementasi program Jaya Connect tersebut berhasil menarik lebih dari 10 ribu pengunjung selama dua hari penyelenggaraan.

Ketua Umum HIPMI Jakarta Selatan Dzaki Adinda Husna mengatakan, Musawarah Fest merupakan wujud nyata pelaksanaan program unggulan Made in Jaksel yang berfokus pada promosi dan penguatan identitas usaha binaan HIPMI Jakarta Selatan.

"Melalui program ini, kami ingin membuka ruang yang lebih luas bagi pelaku UMKM untuk berkembang, membangun jejaring, dan memperkuat daya saing produk lokal," ujar Dzaki dalam keterangannya, Kamis (18/6).

Selain Made in Jaksel, kegiatan tersebut juga diperkuat oleh program KolaborAksi yang melibatkan Kementerian UMKM, SMESCO Indonesia, lembaga perbankan, komunitas bisnis syariah Kajian Musawarah, serta sejumlah mitra strategis lainnya.

Sementara itu, program Syariah Link dihadirkan untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah melalui edukasi, promosi, dan perluasan akses jaringan usaha.

Musawarah Fest turut menghadirkan berbagai tokoh publik dan figur inspiratif, di antaranya Sandiaga Salahuddin Uno, Ustaz Oemar Mita, Ricky Perdana, Muhammad Fakhrurrazi Anshar, Chand Kelvin, Muhammad Assad, Dimas Seto, Dhini Aminarti, Fitri Tropica, Irish Bella, Paula Verhoeven, Shafira UMM, dan Terry Putri.

Para narasumber berbagi wawasan mengenai kewirausahaan, pengembangan diri, ekonomi syariah, hingga penguatan komunitas.