Sukses di Jakarta & Yogyakarta, Campus League 2025 Sajikan Pertarungan di Level Nasional

Selasa, 02 Desember 2025 – 22:08 WIB
Selebrasi juara UIN Sunan Gunung Djati seusai meraih gelar di final Campus League 2025 seri Jakarta di GOR UNJ, Senin (1/12). Foto: Dokumentasi Campus League

jpnn.com - Ajang Campus League 2025 bakal berlanjut ke tingkat nasional setelah sukses digelar di Yogyakarta dan Jakarta.

Delapan tim kampus putra dan putri terbaik dari dua wilayah tersebut akan berebut gelar juara.

CEO Campus League Ryan Gozali menegaskan bahwa persaingan di level nasional akan sangat bergengsi mengingat setiap tim memiliki peluang yang sama untuk saling mengalahkan.

"Tentu kami berharap nantinya di The Nationals persaingannya makin kompetitif, sehingga kami bisa melihat perkembangan dan peta kekuatan futsal mahasiswa di level nasional," ungkap Ryan.

Campus League 2025 tingkat nasional rencananya akan digelar di GOR UNJ mulai Rabu (3/12/2025) hingga Minggu (7/12/2025).

Untuk sektor putra, wilayah Jakarta akan diwakili UIN Sunan Gunung Djati, yang secara mengejutkan berhasil mengalahkan STKIP Pasundan Cimahi dengan skor 3-2.

Kedua tim akan bergabung dengan UPI Bandung dan Universitas Kristen Indonesia sebagai wakil dari wilayah Jakarta.

Di sektor putri, STKIP Pasundan Cimahi menjadi kampiun setelah mengalahkan UPI Bandung dengan skor tipis 2-1. Keduanya akan ditemani Universitas Negeri Jakarta dan Universitas Budi Luhur di babak nasional.

TAGS   Campus League 2025  Campus League  Turnamen Futsal  Futsal  futsal kampus 
