Sukses Gelar Satgas Nataru, Pertamina Siap Hadapi Mudik Lebaran Idulfitri

Jumat, 16 Januari 2026 – 11:19 WIB

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) resmi menutup masa Satuan Tugas Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Satgas Nataru).

Keberhasilan Satgas Nataru akan menjadi barometer Perusahaan energi pelat merah itu dalam mempersiapkan Satgas Ramadan Idulfitri 1447 Hijriah.

Pertamina akan memperkuat layanan, keandalan sarana dan fasilitas, serta perencanaan yang matang.

Hal itu diungkapkan Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius pada Penutupan Satgas Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Jakarta, Kamis (15/1).

“Melayani sepenuh hati menggambarkan perjalanan Satgas Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 bagi Pertamina. Di saat sebagian besar masyarakat Indonesia menikmati liburan, Perwira Pertamina tetap siaga untuk mengamankan energi untuk Indonesia,” jelas Simon.

Dia menjelaskan terdapat tiga faktor kunci yang mendukung kesuksesan pelaksanaan Satgas Natar.

Baca Juga: Inovator Pertamina Borong Penghargaan di Bangkok IPITEX 2026

Pertama, kesiapan infrastruktur dan logistik energi yang terbukti mampu mengantisipasi lonjakan permintaan energi.

Kedua, pemantauan atau monitoring harian, sebagai acuan dalam pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Serta, ketiga, koordinasi lintas fungsi dan lintas subholding untuk mencapai kelancaran Satgas.