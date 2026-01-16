Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Sukses Gelar Satgas Nataru, Pertamina Siap Hadapi Mudik Lebaran Idulfitri

Jumat, 16 Januari 2026 – 11:19 WIB
Sukses Gelar Satgas Nataru, Pertamina Siap Hadapi Mudik Lebaran Idulfitri - JPNN.COM
Keberhasilan Satgas Nataru akan menjadi barometer Pertamina dalam mempersiapkan Satgas Ramadan Idulfitri 1447 Hijriah. Foto: Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) resmi menutup masa Satuan Tugas Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Satgas Nataru).

Keberhasilan Satgas Nataru akan menjadi barometer Perusahaan energi pelat merah itu dalam mempersiapkan Satgas Ramadan Idulfitri 1447 Hijriah.

Pertamina akan memperkuat layanan, keandalan sarana dan fasilitas, serta perencanaan yang matang.

Baca Juga:

Hal itu diungkapkan Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius pada Penutupan Satgas Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Jakarta, Kamis (15/1).

“Melayani sepenuh hati menggambarkan perjalanan Satgas Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 bagi Pertamina. Di saat sebagian besar masyarakat Indonesia menikmati liburan, Perwira Pertamina tetap siaga untuk mengamankan energi untuk Indonesia,” jelas Simon.

Dia menjelaskan terdapat tiga faktor kunci yang mendukung kesuksesan pelaksanaan Satgas Natar.

Baca Juga:

Pertama, kesiapan infrastruktur dan logistik energi yang terbukti mampu mengantisipasi lonjakan permintaan energi.

Kedua, pemantauan atau monitoring harian, sebagai acuan dalam pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Serta, ketiga, koordinasi lintas fungsi dan lintas subholding untuk mencapai kelancaran Satgas.

Keberhasilan Satgas Nataru akan menjadi barometer Pertamina dalam mempersiapkan Satgas Ramadan Idulfitri 1447 Hijriah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pertamina  lebaran idulfitri  Satgas Nataru  Mudik Lebaran 
BERITA PERTAMINA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp