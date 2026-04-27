JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Sukses Gelar Tring! Golden Run 2026, Pegadaian Edukasi Pentingnya Berinvestasi Emas

Senin, 27 April 2026 – 14:33 WIB
PT Pegadaian menggelar Tring! Golden Run 2026 di kawasan Parkir Timur Senayan, Jakarta, pada Minggu (26/4). Foto Yessy Artada/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - PT Pegadaian sukses menggelar ajang lari perdana Tring! Golden Run 2026, yang diikuti ribuan peserta di kawasan Parkir Timur Senayan, Jakarta, pada Minggu (26/4).

Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi Pegadaian dalam mengampanyekan gaya hidup sehat, meningkatkan literasi investasi emas, sekaligus menghadirkan dampak sosial melalui penyaluran donasi sebesar Rp1,25 miliar kepada para atlet Indonesia, termasuk Atlet difabel, Atlet pra-sejahtera, dan Atlet berkebutuhan khusus.

Komisaris Utama PT Pegadaian, A. M. Putranto mengatakan, Tring Golden Run menjadi sarana edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya investasi emas sebagai instrumen keuangan yang aman dan diminati dalam berbagai kondisi ekonomi.

“Pelaksanaan Tring! Golden Run ini tidak sekedar untuk olahraga, namun juga untuk sosialisasi dan literasi, bagaimana kita berinvestasi melalui emas. Untuk itu kami mengajak masyarakat untuk lari sekaligus investasi, sesuai dengan temanya 'Ubah Keringatmu Jadi Emas',” ujar Putranto.

Dia menegaskan, emas semakin relevan sebagai pilihan investasi baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Karena itu, Pegadaian mengajak masyarakat untuk mulai berinvestasi demi masa depan keuangan yang lebih baik.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Pegadaian juga menggelar program Charity Pegadaian Peduli sebagai bentuk kepedulian sosial perusahaan.

Direktur Utama PT Pegadaian, Damar Latri Setiawan mengatakan, langkah ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menjalankan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG), khususnya pada aspek sosial.

“Pertumbuhan bisnis Pegadaian harus berjalan seiring dengan kontribusi nyata bagi masyarakat. Kali ini Pegadaian berupaya berkontribusi untuk membuka kesempatan yang sama bagi seluruh atlet Indonesia, termasuk Atlet difabel, Atlet pra-sejahtera, Atlet berkebutuhan khusus lainnya,” ungkap Damar.

Melalui Tring! Golden Run 2026, Pegadaian menegaskan komitmennya sebagai perusahaan yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan bisnis.

