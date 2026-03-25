JPNN.com - Entertainment - Musik

Sukses Global, Lagu 'like JENNIE' Kantongi Sertifikasi Platinum

Rabu, 25 Maret 2026 – 21:17 WIB
Jennie BLACKPINK. Foto: X.com @oddatelier/am.

jpnn.com, JAKARTA - Lagu solo kedua milik Jennie bertajuk “like JENNIE” mencetak prestasi dengan meraih sertifikasi platinum di Amerika Serikat.

Dilaporkan Soompi, Selasa (24/3) waktu setempat, pencapaian tersebut diperoleh setelah penjualan lagu tersebut menembus lebih dari 1 juta unit.

Sebelumnya, Jennie juga telah lebih dulu meraih sertifikasi platinum melalui kolaborasinya bersama The Weeknd dan Lily-Rose Depp dalam lagu “One of the Girls”.

Dalam keterangannya, Jennie menjelaskan bahwa penggunaan namanya dalam lagu “like JENNIE” bukan sekadar identitas pribadi.

"Saya membuat lagu ini untuk menyampaikan pesan bahwa siapa pun dapat mencintai diri sendiri dan bersinar dengan caranya sendiri,” ujar Jennie.

Dia menambahkan, lagu tersebut juga memberikan ruang bagi pendengar untuk mengekspresikan diri dengan menggunakan nama mereka sendiri saat menyanyikannya.

Menurut Jennie, “like JENNIE” membawa pesan kuat tentang kepercayaan diri dan penerimaan diri.

“Jalan yang telah saya lalui tidak mudah, tetapi lagu ini mengingatkan bahwa saya sedang menuju ke arah yang benar dan melakukannya dengan baik,” tuturnya.

